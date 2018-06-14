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Başbakan Yıldırım'dan bayram mesajı!

Başbakan Yıldırım'dan bayram mesajı!.12419
  • Giriş : 14.06.2018 / 13:15:00

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

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Siyasilerden Ramazan bayram mesajları gelmeye devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda terörle mücadele vurgusu yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin emniyeti, güveni ve  huzuru adına yürüttüğümüz ve son dönemde çok önemli mesafeler aldığımız terörle  mücadeleyi, bölgemizi terörden tamamen arındırıncaya kadar sürdürmekte  kararlıyız." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Başbakan  Yıldırım Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayan,  bayramın Türkiye'ye, İslam dünyasına, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini  dileyerek, "Bizler, ramazanın vesile kıldığı kardeşlik ve yardımlaşma duygularını  asırlar boyu içimize sindirmiş; bu atmosferi bütün hayata yaymayı başarmış köklü  bir geleneğin mensuplarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam manevi dinamiklere ve tarihi tecrübelere sahip milletin en  belirgin vasfının, güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğuna işaret eden  Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Farklılıkları zenginlik kabul eden ve daima hoşgörüyü, adaleti esas  alan milletimiz, karşılaştığı bütün sıkıntılardan dayanışma ruhuyla kurtulmuştur.  Aziz milletimiz, bu ramazan ayında da Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan  ülkemize gelenleri takdire şayan bir misafirperverlikle, şefkat, merhamet,  kardeşlik duygularıyla bağrına basmıştır. Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla  kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya  devam edecektir."

"İktidar ile muhalefet birbirini tamamlayan unsurlardır"

Yıldırım, bayramların her türlü husumetin yok olduğu, sevgiyle  merhametin bireyleri ve toplumu kuşattığı çok müstesna zamanlar olduğunu  vurguladı.

Sevgi ve merhamet ayı ramazanı uğurlarken, bir taraftan gönülleri  birleştiren bayrama erişmenin sevincini; diğer taraftan da ileriki 5 yıl boyunca  ülkeyi yönetecek kadroları belirleyecek 24 Haziran seçimlerinin heyecanını  yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aktif hale getirecek ve Türk  siyasi tarihinde yeni bir dönemi başlatacak olan bu seçimlerin, vatanımız ve  milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim demokrasi kültürümüzde  iktidar ile muhalefet birbirini tamamlayan unsurlardır. Öyle ki biri olmazsa  diğerinin anlamı ve önemi olmaz.

Hamdolsun ki bizler farklılıklarımızla beraber bir olan, kardeş olan  bir milletiz. Farklıklarımızla birlikte birbirimizin velisiyiz, hamisiyiz.  Milletçe dayanışma duygularımızın en üst seviyeye çıktığı ramazan ayında bu  duyguyu daha derinden hissetmekte, daha merhametli ve daha gönül alıcı olmak için  özel bir gayret göstermekteyiz. Milletçe önemsediğimiz bu hassasiyetlerin ve  sahip olduğumuz demokratik olgunluğun ideallerimizi, hedeflerimizi, projelerimizi  milletimize anlattığımız seçim süreçlerinde de titizlikle korunmasını temenni  ediyorum."

"Proje terör örgütleri, bizi hiçbir zaman dize getiremeyecek"

Yıldırım, ülkenin emniyeti, güveni ve huzuru adına yürütülen ve son  dönemde çok önemli mesafeler alınan terörle mücadeleyi, bölgeyi terörden tamamen  arındırıncaya kadar sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

"Proje terör örgütleri ve onların taşeronu olan şer mihraklar bizi  hiçbir zaman dize getiremeyecekler." ifadesini kullanan Yıldırım, mesajına şöyle  devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün demokratik, ekonomik ve  hukuki kazanımlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Bulunduğumuz seviyeden bir adım  dahi geri gitmeyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü, en saygın ülkeleri arasına  katacağız. Aşkla, şevkle, heyecanla vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkacağız.


Şimdiye kadar olduğu gibi devletimizin itibarını vatandaşımızın  itibarıyla beraber yükselteceğiz. Demokrasimizi ekonomiyle beraber  geliştireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimseyi tek tip düşünmeye, yaşamaya  zorlamayacağız. Daima bir ve beraber olacağız. Daima hakikatin peşinde olacağız."

Yıldırım, Türkiye olarak İslam dünyasında yaşanan acıların bir an önce  son bulmasını, bölgede ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim  olmasını yürekten arzulayarak, bunun için dua edildiğini ve gayret gösterildiğini  aktardı.

Aziz milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten Yıldırım,  bayramın bütün evlere, gönüllere, ülkeye, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur ve  selamet getirmesini Allah'tan niyaz etti.

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