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Başbakan Yıldırım'dan taziye mesajı

Başbakan Yıldırım'dan taziye mesajı.15821
  • Giriş : 15.02.2017 / 11:43:00

Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'i arayarak taziyelerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan'ın Lahor kentindeki terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'e başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'e taziye mesajı gönderdi.

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