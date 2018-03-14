Başbakan Yıldırım'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
Başbakan Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı günü olmasından ötürü bir mesaj yayınladı.
Mesajda hükümet olarak, insan sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Yıldırım, "İktidarımızın ilk yıllarından beri önce insan anlayışı ile vatandaşımıza hizmetler sunuyor, sağlık alanında reformlar gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Yıldırım, yayımladığı mesajla toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için ülkenin dört bir yanında fedakarca hizmet veren bütün hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Hükümet olarak, insan sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"İktidarımızın ilk yıllarından beri önce insan anlayışı ile vatandaşımıza hizmetler sunuyor, sağlık alanında reformlar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi konumuna getirmek en önemli hedeflerimizdendir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bilimin bütün imkanlarını halkımıza sunmak için fedakarca gayret gösteren Türk tıp camiasının bütün mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."
TRT
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