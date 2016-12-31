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Başbakan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı!

Başbakan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı!.11931
  • Giriş : 31.12.2016 / 14:26:00

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Önemli isimlerden yıl başı mesajları gelmeye devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım da 2017 için anlamlı bir mesaj yayımladı.

Başbakan yeni yıl mesajında Türkiye'de yaşanan olaylara değinirken 2017 yılının tüm ülkeye barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı 

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