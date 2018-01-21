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Başbakan Yıldırım, Hulusi Akar'dan bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, Hulusi Akar'dan bilgi aldı.26704
  • Giriş : 21.01.2018 / 09:22:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 09:37:37

Afrin'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Başbakan ile Genelkurmay Başkanı Akar bir görüşme yaptı.

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Büyüyen Beşik

Suriye'nin sınırımızda bulunan Afrin bölgesinde mevzilenen teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı fiilen başladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı'  harekatına ilişkin bilgi aldı.

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