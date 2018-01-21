Başbakan Yıldırım, Hulusi Akar'dan bilgi aldı

Giriş : 21.01.2018 / 09:22:00

21.01.2018 / 09:22:00 Güncelleme : 21.01.2018 / 09:37:37

Afrin'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Başbakan ile Genelkurmay Başkanı Akar bir görüşme yaptı.