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Başbakan Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüştü.12419
  • Giriş : 10.04.2018 / 15:41:00

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüşme yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile mevkidaşıyla 25 dakikalık bir görüşme yaptı.

Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ceenbekov onuruna öğle yemeği verdi.

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