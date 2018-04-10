Başbakan Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile mevkidaşıyla 25 dakikalık bir görüşme yaptı.
Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ceenbekov onuruna öğle yemeği verdi.
TRT
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