Facebook Twitter Rss

Başbakan Yıldırım, Kral Selman ile buluştu

Başbakan Yıldırım, Kral Selman ile buluştu.17702
  • Giriş : 27.12.2017 / 12:37:00

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile buluştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Yıldırım, Kudüs krizi ile ilgili konuşmak üzere Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile buluştu.

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü. Yıldırım'ın daha sonra da Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile buluşması bekleniyor.

Ilımlı İslam projesiyle ABD ile yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan, Trump'ın Kudüs kararına suni tepkiler vermesiyle eleştiriliyor.

TRT

Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı!

MEB açıkladı! O öğretmen görevden alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Esed bir teröristtir!

Erdoğan: Esed bir teröristtir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'da

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

 

MHP'li vekilden kendi partisine KHK eleştirisi

MHP'li vekilden kendi partisine KHK eleştirisi

MHP'li vekil Atilla Kaya, kendi partisinin KHK tutumunu eleştirdi.

Meral Akşener: Korkmuyorum!

Meral Akşener: Korkmuyorum!

Kanun Hükmünde Kararnameye bir tepki de Meral Akşener'den geldi.

 

Erdoğan Çad'a gitti!

Erdoğan Çad'a gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad'a ziyarete gitti.

Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki!

Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki!

MHP lideri Bahçeli, Abdullah Gül'ün sözlerine sert yanıt verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya