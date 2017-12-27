Başbakan Yıldırım, Kral Selman ile buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Yıldırım, Kudüs krizi ile ilgili konuşmak üzere Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile buluştu.
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü. Yıldırım'ın daha sonra da Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile buluşması bekleniyor.
Ilımlı İslam projesiyle ABD ile yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan, Trump'ın Kudüs kararına suni tepkiler vermesiyle eleştiriliyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan: Esed bir teröristtir!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad ile ilgili sert bir açıklama yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'da
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.
MHP'li vekilden kendi partisine KHK eleştirisi
MHP'li vekil Atilla Kaya, kendi partisinin KHK tutumunu eleştirdi.