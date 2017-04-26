Başbakan Yıldırım, Mesut Barzani ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, TSK'nın Şengal ve Karaçok bölgelerine gerçekleştirdiği operasyonda hayatını kaybeden 5 peşmerge için başsağlığı diledi.
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