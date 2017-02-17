Facebook Twitter Rss

Başbakan Yıldırım tarihe geçti

Başbakan Yıldırım tarihe geçti.14406
  • Giriş : 17.02.2017 / 08:01:00

Başbakan Binali Yıldırım, gerçekleştirdiği ziyaret ile tarihe geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Mallta Uluslararası Havaalanı'nda Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Türkiye'nin La Valletta Büyükelçisi Reha Keskintepe'nin karşıladığı Başbakan Binali Yıldırım, Malta'yı ziyaret eden ilk başbakan olarak tarihe geçti.

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de La Valletta'ya geldi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Muscat ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumu düzenlenecek.

Ziyaret ve temaslarda, Malta'nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkileri, AB ile ilgili konuların yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması da öngörülüyor.

Erdoğan emri verdi

Kılıçdaroğlu'ndan iç savaş açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan emri verdi

Erdoğan emri verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunda çalışma başlattı.

Bahçeli genelge gönderdi

Bahçeli genelge gönderdi

16 Nisan'da yapılacak referandum için MHP'den hamle geldi.

 

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine o geliyor

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine o geliyor

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine Fatma Kaplan Hürriyet geliyor.

CHP'den sosyal medya hamlesi

CHP'den sosyal medya hamlesi

CHP, anayasa değişikliği referandumu ile ilgili atağa kalktı.

 

Atatürk yaşasaydı evet derdi

Atatürk yaşasaydı evet derdi

AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Atatürk bu hayatta olsaydı referandumda evet oyu vereceğini söyl

HDP'li vekil Ferhat Encü'ye tahliye kararı

HDP'li vekil Ferhat Encü'ye tahliye kararı

HDP Milletvekili Ferhat Encü hakkında mahkeme kararını verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya