Başbakan Yıldırım yemin etti
27. Dönem parlementosu ant içme töreni için toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yemini etti.
TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yeminini etti.
TRT
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