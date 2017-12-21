Facebook Twitter Rss

Başbakan yurda döndü

Başbakan yurda döndü.10097
  • Giriş : 21.12.2017 / 08:34:00

Başabakan Binali Yıldırım, Naçirvan'dan Ankara'ya dönüş yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Başabakan Binali Yıldırım, gece saatlerinde ANA uçağı ile Ankara'ya indi. Başbakan,  Naçirvan'a beraberindeki Bekir Bozdağ, Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali Erbaş eşlik etmişti.

Yıldırım’ı Esenboğa Havalimanında karşılayan isimlerin arasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.

TRT

Avrupa, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un peşinde

Aziz Yıldırım, Konya'ya çıkarma yapacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Akdağ: ABD bu işten vazgeçmeli!

Akdağ: ABD bu işten vazgeçmeli!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD'ye kararından dolayı tepki gösterdi.

Bahçeli 'cumhur ittifakı' için sahada!

Bahçeli 'cumhur ittifakı' için sahada!

MHP lideri Bahçeli ve kurmayları 'cumhur ittifakı' için sahaya iniyor.

 

Erdoğan: Senin ceddin neredeydi

Erdoğan: Senin ceddin neredeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan talimat: Şifreyi kırın!

Erdoğan'dan talimat: Şifreyi kırın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlov cinayeti ile ilgili talimatı verdi.

 

Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!

Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!

Yunan Bakan Kammenos'un Kılıçdaroğlu'na verdipi cevap olay yarattı.

Başbakan: Filistin yalnız değil!

Başbakan: Filistin yalnız değil!

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs üzerinden İsrail'e sert sözlerle yüklendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya