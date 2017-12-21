Başbakan yurda döndü
Başabakan Binali Yıldırım, gece saatlerinde ANA uçağı ile Ankara'ya indi. Başbakan, Naçirvan'a beraberindeki Bekir Bozdağ, Fatma Betül Sayan Kaya ve Ali Erbaş eşlik etmişti.
Yıldırım’ı Esenboğa Havalimanında karşılayan isimlerin arasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.
TRT
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