Başbakan 'zevzeklik' dedi, ABD cevap verdi
ABD Büyükelçiliği sayfasından yapılan paylaşım manidar bulununca muhabirler, Başbakan Binali Yıldırım'a bu paylaşımı sordu. Yıldırım da bunu "zevzeklik" olarak yorumladı.
Büyükelçilik, 19 Temmuz 1980'de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Prof. Nihat Erim'in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.
ABD'li yetkililer ise açıklama yapmak zorunda kaldı.
Yapılan açıklamada, ""Dün Başbakan Nihat Erim ve Başkan Nixon'ın bir görüntüsünü yayınladığımız haftalık #tbt serimizin amacı bazıları tarafından merak edildiği görülmektedir. Bu son paylaşım, her perşembe günü #TurkAmerikanDostlugu etiketiyle paylaştığımız arşiv fotoğrafları serimizden bir parçadır. Bu projenin amacı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun ve dayanıklı dostluğa dikkat çekmektir. Serimiz kapsamında diğer yaptığımız paylaşımları aşağıda görebilirsiniz. Bu paylaşımlar önümüzdeki perşembe günü de devam edecektir." denildi.
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