Eski raportör kaçarken yakalandı!
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimindeki raportörlük görevinden ihraç edilen M.Ö'nün Yunanistan'a kaçarken yakalandığı öğrenildi.
Yapılan mülakatlar ve araştırmalar sonucu M.Ö'nün Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) çalıştığı tespit edildi.
Şüpheli M.Ö Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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