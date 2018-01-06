Başbakanlık milli silaha geçti
Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği MPT 76'nın diğer sürümü olan MPT 55, Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları tarafından kullanılmaya başlandı.
SABAH
DİĞER HABERLER
İstanbul Avcılar'da yangın paniği yaşanıyor
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde başlayan yangın paniğe neden oldu.
Gülen'in yeğeni yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in yeğeni saklandığı evde yakalandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan virüs alarmı açıklaması
Sağlık Bakanlığı, İzmir ve Ankara'da verilen grip alarmı ile ilgili açıklama yaptı.