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Başbakanlık milli silaha geçti

Başbakanlık milli silaha geçti.10097
  • Giriş : 06.01.2018 / 09:19:00

Başbakanlık korumaları, milli silahı kullanmaya başladılar.

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Büyüyen Beşik

Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği MPT 76'nın diğer sürümü olan MPT 55, Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları tarafından kullanılmaya başlandı.

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