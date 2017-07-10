Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı az önce Başbakanlık'ta terör örgütü FETÖ operasyonu başlattı. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda görevli 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sının hala görevde olduğu diğer 37 kişinin daha önce açığa alınanlardan olduğu bildirildi. Savcılık yetkilileri gözaltı kararı çıkarılanların tamamının ByLock kullanacısı olduğunu söylediler.
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