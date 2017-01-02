Başbakanlık'tan flaş açıklama
Terör eylemlerini meşrulaştıracak mesajların tuzak olduğuna dikkat çeken Başbakanlık, şu günler en çok birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız olduğunu bildirdi.
Başbakanlık tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama şöyle:
Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen menfur saldırı sonrası ne yazık ki, sosyal medyada birtakım ayrımcılık içeren paylaşımlara yer verildiği görülmektedir. Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır.
Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır.
Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir.
Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir.
YASAL SÜREÇLER BAŞLADI
Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
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