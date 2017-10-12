Başbuğ için kovuşturma izni istendi!
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında Anayasa Mahkemesi'nden flaş bir karar geldi. AYM, Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Diğer 18 ismin dosyası ise ayrıldı.
Başbakanlığın kovuşturma izni vermesi durumunda AYM, Yüce Divan sıfatı ile Başbuğ ve 18 sanığı yargılayacak. Kovuşturma izni verilmemesi durumunda ise Başbuğ yönünden davanın düşürülmesine karar verilecek. Diğer 18 sanığın dosyası ise geldiği yerel mahkemeye iade edilecek.
DİĞER HABERLER
Erdoğan'a 'milli' koruma!
Erdoğan'ın talimatının ardından Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu.
Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!
Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak!
Yapılacak olan sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak.
Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!
Tüpraş'ta meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!
FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.