Facebook Twitter Rss

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!.9564
  • Giriş : 12.10.2017 / 20:04:00

AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için kovuşturma izni istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında Anayasa Mahkemesi'nden flaş bir karar geldi. AYM, Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Diğer 18 ismin dosyası ise ayrıldı.

Başbakanlığın kovuşturma izni vermesi durumunda AYM, Yüce Divan sıfatı ile Başbuğ ve 18 sanığı yargılayacak. Kovuşturma izni verilmemesi durumunda ise Başbuğ yönünden davanın düşürülmesine karar verilecek. Diğer 18 sanığın dosyası ise geldiği yerel mahkemeye iade edilecek. 

Flaş iddia! PKK'lı teröristler Kerkük'te!

İş mahkemeleri tasarısına onay

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'a 'milli' koruma!

Erdoğan'a 'milli' koruma!

Erdoğan'ın talimatının ardından Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu.

Sedat Peker ifade verdi!

Sedat Peker ifade verdi!

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker ifade verdi.

 

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.

2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak!

2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak!

Yapılacak olan sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak.

 

Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!

Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!

Tüpraş'ta meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya