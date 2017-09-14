Facebook Twitter Rss

Başbuğ: Meclis acil toplanmalı!

Başbuğ: Meclis acil toplanmalı!.16643
  • Giriş : 14.09.2017 / 10:13:00

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acil toplanmasını önerdi.

İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur."

HÜRRİYET

Ebru Şallı'nın sevgilisi ile ilgili şok iddia!

Bozdağ: ABD istihbaratında bu kadar bilgi yok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kuzey Kore: ABD'yi küle çeviririz!

Kuzey Kore: ABD'yi küle çeviririz!

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim günden güne yükseliyor.

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

 

Ankara'da FETÖ operasyonu!

Ankara'da FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyon gerçekleştirildi.

TSK'dan 'silahlı İHA' açıklaması!

TSK'dan 'silahlı İHA' açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları ile ilgili açıklama yaptı.

 

İçişleri: 57 terörist öldürüldü

İçişleri: 57 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili konuştu.

Erdoğan ile Trump bir araya geliyor!

Erdoğan ile Trump bir araya geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geliyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya