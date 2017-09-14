Başbuğ: Meclis acil toplanmalı!
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acil toplanmasını önerdi.
İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur."
HÜRRİYET
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