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Başbuğ ve 18 komutanın dosyası AYM'de

Başbuğ ve 18 komutanın dosyası AYM'de.13718
  • Giriş : 06.07.2017 / 12:13:00

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 komutanın dosyası AYM'ye gönderildi.

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 komutanın dosyası AYM'ye gönderildi

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