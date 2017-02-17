Başhekim ve eşi gözaltında
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası açılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi F.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yarar ve eşini evlerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
DİĞER HABERLER
Amedsporlu futbolcu yeniden yargılanacak
Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin yeniden yargılanacağı öğrenildi.
Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi
TSK 'şehit kazası'nın ses kaydı verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 askerin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklama yaptı.
Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bombalı eylemde kullanılacak olan 2 araç ele geç
Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!
Şubat ayında ülke genelinde grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandı.
Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor
Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın yargılandığı dava devam ediyor.