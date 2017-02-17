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Başhekim ve eşi gözaltında

Başhekim ve eşi gözaltında.19060
  • Giriş : 17.02.2017 / 11:34:00

Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası açılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi F.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yarar ve eşini evlerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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