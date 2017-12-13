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Basın ekspres yolunda zincirleme trafik kazası

Basın ekspres yolunda zincirleme trafik kazası.17085
  • Giriş : 13.12.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 13.12.2017 / 16:02:15

Basın ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Basın ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği felç etti. Araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sırasında kapatılan yol kısa bir süre sonra tekrar açıldı.

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı yönünde seyreden 16 CLU 86 plakalı kamyonetle Güneşli Köprülü Kavşağı yakınında plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, sağ şeritte seyretmekte olan 34 EY 1539 plakalı alüminyum cevheri yüklü kamyona çarptı. Alüminyum yüklü kamyon devrildi.

Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücülere olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunun 2 şeridi Atatürk Havalimanı yönünde trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar ve etrafa saçılan alüminyum külçelerinin kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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