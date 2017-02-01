Başına ödül konan terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde yer alan ve başına 1 milyon 500 TL ödül konulan DAEŞ üyesi terörist Muhammet Zana Alkan'ın Rakka bölgesine yapılan hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.
Teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine ‘terör nitelikli kayıp’ olarak aranan şahıs hakkında, Suruç’taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.
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