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Başka kadınla yakalandı, karısını öldürdü!

Başka kadınla yakalandı, karısını öldürdü!.17400
  • Giriş : 19.02.2017 / 13:33:00

Kendisini başka bir kadınla yakalayan eşini, 10 gün sonra öldürdü.

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31 yaşındaki eşini başa bir kadınla yakalayan 29 yaşındaki Cemile Ş. eşiyle aralarında şiddet dolu geçen 10 günün ardından Antalya'da bulunan kardeşinin yanına kaçtı. Bunu öğrenen koca Antalya'ya kadar gelerek dehşet saçtı. Vural Ş. eşi Cemile Ş.'yi tabancayla vurarak öldürdü, bacanağı 30 yaşındaki Mustafa Ş.’yi ise ağır yaraladı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar’da oturan Cemile Ş. 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Ş.'yi yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Ş. karısına 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Ş. baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya’da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ, DÖNÜŞ YOLUNDA...

Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya’ya gelen Vural Ş. bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Ş.tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Ş. kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Ş.’i de vuran Vural Ş. olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Ş. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mustafa Ş.’in hayati tehlikesi sürüyor. Vural Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

'ADALET İSTİYORUZ'

10 yaşında oğlu bulunan Cemile Ş.’nin babası Tacettin D. "Damadım işsizdi. Kızıma bir süre önce 8 bin 500 TL kredi çektirdi. Muhtemelen silahı da bu parayla alarak kızımı öldürdü. Adalet istiyorum" dedi. Anne Fatma D. ise kızının evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımı hem aldattı, hem de kimseye söylememesi için tehdit etti. Üstelik kızım kocasının kendisini bir ara oturduğu apartmanın 4’üncü katından atmak istediğini söylemişti. Adalet istiyoruz. Ağır bir ceza verilsin" diyerek gözyaşı döktü. Cemile Ş.’nin cenazesi Adli Tıp Morgu’ndan alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar’a götürüldü.

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