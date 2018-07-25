Başkan Ali Koç: Beşiktaş iyi işler yapıyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yürütülen mali politika üzerinden ezeli rakip Beşiktaş'ı övdü ve siyah-beyazlı ekibin iyi işler yaptığını söyledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de transfer harcamaları, Türk kulüplerinin mali durumları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Oyuncu satışı konusuna da değinen Koç, Beşiktaş'ın iyi işler yaptığını belirtti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de transfer harcamaları, Türk kulüplerinin mali durumları hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Sarı-lacivertli takımın geçmiş yıllarda yanlış transfer politikası yürüttüğünü belirten Koç, Beşiktaş'ın oyuncu satma konusunda iyi işler çıkardığını belirtti.
Siyah-beyazlıların oyuncu satışı konusunda iyi işler yaptığını belirten Koç, "Türk futbolunda transfer yatırımları "Bu sene şampiyon olayım, sonrasına bakarız" şeklinde. Bundan çıkan Beşiktaş oldu. Oyuncu satışında iyi işler yapıyorlar." diye konuştu.
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