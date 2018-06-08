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Başkan Ali Koç hayal kırıklığına uğradı!

Başkan Ali Koç hayal kırıklığına uğradı!.21510
  • Giriş : 08.06.2018 / 14:00:00

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç kulübün mali durumu karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin tarihi bir seçimle sona ermesinin ardından göreve gelen yeni başkan Ali Koç, ayağının tozuyla işe koyuldu.

Önce kulüp personelleriyle görüşmeler gerçekleştirmeye başlayan başkan Koç, geçtiğimiz sabah önce Dereağzı’na gitti ve altyapı personelleriyle görüştü. Burada özellikle Müjdat Yetkiner’e kongre esnasında ve sonrasında söylediği hakarete varan sözler için oldukça sert çıkışan Koç, ardından kulüp binasına geçerek kulübün diğer departmanlarıyla bir araya geldi. 

DURUM BEKLEDİĞİMİZDEN KÖTÜ

Çoğu departmana durumu öğrenmek için sorular soran çiçeği burnunda başkan, kulübün mali durumu için, “Durum beklediğimizden çok kötü” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON ÜYE REVİZE EDİLİYOR

Toplantıya katılan tüm departmanlardan devam eden projelerin durumu hakkında da bilgi alan Ali Koç, özellikle 1 milyon Üye projesinin mevcut durumu karşısında da büyük hayal kırıklığına uğradı. Projenin mevcut rakamlarını çok ama çok yetersiz bulan Koç, bu projenin revize edilmesi ve yeniden hareketlendirilmesi için de talimatlar verdi. Kulüp personeline mazbata töreni esnasında yaptığı konuşmanın bir benzerini yapan Koç, işlerini kaybetme korkusu yaşamamaları gerektiğini de söyledi. 

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