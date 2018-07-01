Başkan Ali Koç'tan taraftarlara çağrı!
İşte Ali Koç'un yazısı:
“Hem F.Bahçe Spor Kulübü hem de Türk spor dünyası için tarihi bir kongreyi geride bırakarak, F.Bahçe için kurduğumuz hayâller ve sizlerden aldığımız sonsuz güç ile yepyeni bir yolculuğa umutla merhaba dedik.
Dergimizin bu sayısında, sizlere, F.Bahçemiz’in başkanı olarak sesleniyor olmanın tarifsiz gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu onurlu göreve layık gören tüm F.Bahçeliler’e sonsuz şükranlarımı sunarım.
‘ÇOK GÜÇLÜYÜZ’
Söz konusu F.Bahçe olduğunda kalbi umutla atan, maddi ve manevi tüm gücü ile kulübünün yanında omuz omuza olan koskoca bir camia var. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Feneriumlar’a akın eden, kulübümüze katkı sağlamak için gücü yettiğince ürün alan, hem binlerce forma siparişi veren hem de bağışta bulunan F.Bahçe sevdalısı iş insanları, üyelik başvurusunda bulunan, kombine ve localara yoğun ilgi gösteren taraftarımız, bizlere müthiş bir umut ve motivasyon kaynağı olmaktadır. F.Bahçemiz’i hak ettiği seviyeye hep birlikte taşıyacağımıza olan inancım, şimdi her zamankinden çok daha güçlü…
Bizler F.Bahçemiz’in, her mücadelede başarılı olması için planlı bir şekilde çalışırken sizlerin eşsiz desteği yine en büyük gücümüz, motivasyonumuz olacak. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, sizlerden tek ricamız, tüm branşlarımızda kombinelerimizi alalım, Feneriumlar’ı elimizden geldiğince destekleyelim, sezon boyunca çubuklu formamızın yanında, omuz omuza mücadele ederek, F.Bahçe’mizin eşsiz potansiyelini hep birlikte ortaya koyalım.”
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