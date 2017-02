Başkan Ayhan, eski TIR garajını eğitime tahsis etti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan eski TIR garajı, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın talimatıyla eğitim alanı olarak tahsis edildi. Bir süredir İlk Adım Yaşam Merkezi olarak kullanılan 8 bin metrekarelik alana, 32 derslikli kız imam hatip lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyon inşa edilecek.Eğitime yönelik desteğini her fırsatta sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçeye yapılması planlanan kız imam hatip lisesi ile pansiyonun yer problemini de çözdü. Ayhan, lise ve pansiyonun, eskiden TIR garajı olarak kullanılan belediyeye ait araziye yapılması için Kaymakamlığa taahhütte bulundu.Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, tahsis edilen alanda incelemelerde bulundu. Kaymakam Yosunkaya, burada yaptığı açıklamada, eğitim sorunun, Akçakale’nin en önemli sorunlarının başında geldiğine dikkat çekti. İlçenin, eğitim alanında Şanlıurfa ’da en son sıralarda yer aldığını ifade eden Yosunkaya, “Tabii ki bunun çeşitli sebepleri var ama en önemli sebeplerden birisi fiziki alanların yetersiz olması. İlçemizde liselerden her yıl yaklaşık 400 öğrenci mezun olurken, liseye yeni başlayan öğrenci sayısı bin kusür. Yani mezun olan ile alttan gelen yeni öğrencilerin oranı birbirini karşılamıyor. Bu nedenle dersliklerde ciddi bir kalabalık söz konusu. Bu nedenle birçok öğrencimiz ne yazık ki açıköğretime yönleniyor” dedi.Bu sebeple ilçede bir eğitim seferberliği başlatıldığını belirten Yosunkaya, şunları söyledi:“Daha önce programa alınan 32 derslikli lise ve buna bağlı 200 kişilik pansiyon inşaatı için yer sıkıntısı söz konusuydu. Bununla ilgili daha önce girişimler yapılmış fakat kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluktan dolayı bir sonuç elde edilememiş. Sağ olsun Sayın Başkanımız Abdülhakim Ayhan diğer konularda olduğu gibi eğitim konusunda da yanımızda olduğunu bir kez daha hissettirdi. Kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, tahsis noktasında sıkıntı olmayacağına dair imza ile taahhüt verildi. Nasip olursa, belediye başkanımızdan aldığımız söz doğrultusunda önümüzdeki meclis toplantısında da bu konu meclis kararıyla kesinleşmiş olacak. Böylece Akçakale ilçemize güzel bir lise ve bununla birlikte güzel bir pansiyon kazandırılmış olacak.”Başkan Ayhan’a eğitim konusundaki hassasiyeti ve sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür eden Kaymakam Selçuk Yosunkaya, “1-2 aydır ilçede görev yapıyorum. Şu ana kadar hangi konuda Sayın Başkanımız ile irtibata geçtiysek, sağ olsun anında karşılık verdi ve gereğini yaptı. O sebeple başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Akçakele Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, okulun yapımının aslında 2016 yılında planlandığını ifade ederek, “Programa göre; ilçemize toplam 6 okul yapılacaktı. Bu okullardan biri de 32 derslikli kız imam hatip lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyon olacaktı. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle birçok proje gibi bu projede de ister istemez aksama oldu” dedi.Belediye olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını kaydeden Ayhan, “Biz hiçbir zaman devletimize küsmedik, ‘burayı okul yapmayalım’ diye düşünmedik. Ama bazen kurumlar arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı gecikme yaşanabiliyor. Burayla ilgili imar çalışmamız eğitim alanı olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.“Kızlar bizim geleceğimizdir” diyen Ayhan, şöyle devam etti:“Kızlarımız okursa yeni nesil daha bilgili, daha eğitimli olur. Daha bilinçli annelerimiz olur. Bu nedenle kız çocuklarının eğitimini çok önemsiyoruz. İnşallah en kısa sürede okulun yapımına başlanır ve tamamlanır. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”