Başkan Ayhan 'evet' için sahada
Nisan ayında yapılması planlanan referandum için sahaya inen Ayhan, vatandaşla yüz yüze görüşerek, sade bir dille Anayasa Değişikliği paketi ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyor.
“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ SÖZ KONUSU”
Kararsızların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için yoğun mesai harcayan ve ilçe halkını referandumda “evet” oyu kullanmaya çağıran Ayhan, “Bu referandum, milletimizin, memleketimizin geleceği açısından son derece önemli bir dönüm noktası. ‘Bundan önceki seçimleri ezici çoğunlukla kazandık, bu referandumdan da nasılsa ‘evet’ çıkar’ dememeliyiz. Rehavete kapılmadan, işi sıkı tutarak gece gündüz çalışmalıyız. Çünkü burada devletimizin bekası, çocuklarımızın geleceği söz konusu” diye konuştu.
“TÜRKİYE’NİN YOLUNU AÇACAK”
Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’yi çok daha başarılı bir geleceğe taşıyacağını ifade eden Ayhan, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin tıkanmış parlamenter sistemle daha ileriye gidemeyeceği ortada. Halkın onayıyla yasalaşacak anayasa paketi, hızlı karar alma sürecini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek, Türkiye’nin yolunu açacak. Yönetimde kalıcı istikrarla birlikte koalisyon ihtimali ortadan kalkacak ve ülkemiz büyüme ve gelişme yolunda daha hızlı adımlar atacak.”
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