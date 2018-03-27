Başkan Aziz Yıldırım bugün ilan edecek
Fenerbahçe'de seçim heyacanı başlıyor. Başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç'un ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bugün adaylığını ilan edecek.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cuma günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Haziran ayında yapılacak kongre öncesi başkan adaylığını açıklayacak olan Aziz Yıldırım, uzun süre sonra basının karşısına çıkacak.
Yıldırım saat 10.00'daki toplantıda Ali Koç'un karşısına aday olarak çıkacağını ilan edecek.
Yıldırım'ın o gün çarpıcı açıklamalar yapması da bekleniyor.
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