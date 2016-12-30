Facebook Twitter Rss

Başkan Aziz Yıldırım'dan TFF'ye rest!

Başkan Aziz Yıldırım'dan TFF'ye rest!.17381
  • Giriş : 30.12.2016 / 16:13:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligin ilk yarısındaki maç planlamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan başvuruda pazartesi günleri oynanan lig maçların Futbol ekonomisine etkisinin sadece Fener açısından gözardı edildiğini vurgulandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımın tam 5 kez pazartesi günleri maç oynamak zorunda bırakıldığı, bu nedenle de kulübün ciddi anlamda ekonomik kayba uğratıldığı belirtildi. Ligin ikinci yarısında da bu anlayışın sürdürülmesi halinde her türlü idari ve hukuki yola başvurulacağı ifade edildi.

Bunlar arasında pazartesi olarak ilan edilecek lig maçlarına çıkmamak, yine de pazartesi günleri oynamak zorunda bırakılmaları halinde ise maddi kaybın karşılanması adına her maç için ayrı ayrı olarak federasyon aleyhine dava açmak gibi seçenekler bulunuyor.

KONYA VE OSMANLI'NIN MAÇ TAKVİMLERİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe başvurusunda, diğer takımların pazartesi günleri oynadığı maç sayısı eşitlenene kadar (5 kez) kendi maçlarının pazartesi günlerine konulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yazıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele eden Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un maç takvimleri örnek olarak gösterildi.

Federasyonun yaptığı planlamaya göre ligin ilk yarısında pazartesi günleri oynayan takımlar şöyle:

Fenerbahçe (5 maç)

Galatasaray (1 maç)

Atiker Konyaspor (2 maç)

Osmanlıspor (1 maç).

Beşiktaş ise pazartesi günü maça çıkmadı.

Seyircinin maçlara en yoğun ilgiyi gösterdiği cumartesi-pazar günleri birlikte baz alındığında da Fenerbahçe'nin kaybı göze çarpıyor.

Hafta sonu Fenerbahçe 11 maç oynarken, diğer takımlarda dağılım şöyle:

Beşiktaş 14 maç

Galatasaray 13 maç

Osmanlıspor 15 maç

Atiker Konyaspor 13 maç.

Ayrıca Fenerbahçe bu başvurunun yanı sıra ilk yarıdaki hakem hatalarını içeren kapsamlı bir dosyayı da Futbol Federasyonu'na iletti.

ABD olan biteni İncirlik'ten izliyor

Davutoğlu açıkladı! Ameliyattan çıktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!

Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!

Teknik adam Ersun Yanal, Trabzonspor'da zor günler geçiriyor.

Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum

Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum

Samuel Eto'o, Antalyaspor yönetimine Beşiktaş için rest çekti.

 

Fenerbahçeli Salih: Hoca hemen değişti

Fenerbahçeli Salih: Hoca hemen değişti

Fenerbahçeli genç oyuncu, teknik direktöre sitemde bulundu.

Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!

Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!

Şampiyon futbolcu Ferdi Kübler 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

 

Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması

Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması

Arda Turan, basında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Menemen Belediyespor'u konuk etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya