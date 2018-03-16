Başkan Aziz Yıldırım derbi primini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolculara müjdeli haberi verdi. Başkan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi durumunda 4 milyon 810 TL prim vereceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmek için maddimanevi tüm olanaklarını seferber etti. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal işin 'motivasyon' kısmını üstlenirken, teknik heyet 'mental' ve 'taktik' olarak takımı dev maça hazırlıyor.
Yönetim kanadı ise çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan Aziz Yıldırım, 1 milyon euro'luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) ödül açıkladı. Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe'de bir maç için açıklanan en yüksek prim olarak kayıtlara geçecek.
Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün Samandıra'da yapılacak son antrenmana da gelip, futbolculara primi bir kez de kendi ağzından açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın, 6 Kasım 2002'de kazanılan 6-0'lık tarihi Galatasaray zaferinin yıldızlarından birine de yanında derbiyegetireceği öğrenildi
SABAH
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