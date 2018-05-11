Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çin Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşan ve sahadan yenik ayrılan Fenerbahçe'nin Başkanı Aziz yıldırım'ın totemi işe yaramadı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupayı Fenerbahçe'yi yenerek alması esnasında Sarı Lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım maçı protokolden izleyenler arasındaydı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk yarıyı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le protokol tribününden takip etti.
Ancak ilk 45 dakikayı Akhisarspor 1-0 önde tamamlayınca locaya geçiş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın yaptığı totem işe yaramadı. Maçın ardından stadı üzgün terk etti.
AKŞAM
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