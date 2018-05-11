Facebook Twitter Rss

Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı

Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı.13896
  • Giriş : 11.05.2018 / 09:26:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çin Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşan ve sahadan yenik ayrılan Fenerbahçe'nin Başkanı Aziz yıldırım'ın totemi işe yaramadı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupayı Fenerbahçe'yi yenerek alması esnasında Sarı Lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım maçı protokolden izleyenler arasındaydı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk yarıyı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le protokol tribününden takip etti.

Ancak ilk 45 dakikayı Akhisarspor 1-0 önde tamamlayınca locaya geçiş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın yaptığı totem işe yaramadı. Maçın ardından stadı üzgün terk etti.

AKŞAM

300 askere FETÖ operasyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı

Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Quaresma ile ilgili kararını verdi.

Çakar: Ey Aykut Kocaman Kupa nerede?

Çakar: Ey Aykut Kocaman Kupa nerede?

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'a sert sözlerle yüklendi.

 

Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi

Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi.

Beşiktaşlı Jeremain Lens'e Rizespor talip çıktı

Beşiktaşlı Jeremain Lens'e Rizespor talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens'e Rizespor'un talip çıktığı öğrenildi.

 

Teknik adam Fatih Terim talimatı verdi

Teknik adam Fatih Terim talimatı verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için talimatı verdi.

İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde

İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde

İtalyanlar, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın peşine düştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya