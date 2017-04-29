Başkan Aziz Yıldırım: Mayıs'ta bitecek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon için 2-3 antrenörle görüştüklerini, Mayıs ayında ise tüm transferleri bitireceklerini belirtti.
Fenerbahçe Başkanı "Futbolda kötü zaman geçirdik. Hocamız (Dick Advocaat) Hollanda Milli Takımı için teklif aldı, böyle bir niyeti var. Biz kendisiyle ocak ayında görüştük ve arzu ederse kalabileceğini söyledik. Fakat kendisi kulüp takımlarında çalışmak istemediğini söyledi. Antrenör konusunda çalışmalarımızı yaptık. 2-3 antrenörle görüşüyoruz. Bu hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla görüşüyoruz. Transferleri mayıs ayında bitireceğiz. Önümüzdeki mali kongreye karşınıza şampiyon olmuş bir şekilde çıkacağım. Size söz veriyorum, bunu yapacağım. Bazı yüzsüzlere karşı bunu yapacağım" ifadesini kullandı.
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bakarsak, başarılıyız. Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak baktığımızda başarısızız" şeklinde konuşan Aziz Yıldırım, kulübün borcunun 270 milyon Dolar olduğunu açıkladı.
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