Başkan Aziz Yıldırım: Memleketi sattınız!

Bugün başlayacak 'kumpas' davası öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar geldi. Yıldırım, müştekilere mücadelenin evde oturarak yapılmayacağını söyledi.Fenerbahçe Başkanı, FETÖ’ye karşı başlattıkları mücadeleye bugün de devam edeceklerini söyledi, “Bu cumhuriyetin davasıdır. Çünkü onlar bunu ele geçirmeye çalıştılar. Bu davada mağdur olanlar samimilerse, hepsinin Silivri’ye gelmesi lazım” diye konuştu.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün başlayacak kumpas davası için herkese seslendi, “Bu Cumhuriyet’in davasıdır” diyerek şikayetçi olanların korkmadan mahkemeye gelmelerini istedi.3 Temmuz’dan bugüne kadar gelen süreci özetleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz niye dik durduk? Biz yapmadık çünkü. Böyle şike olmaz. 18 tane oyuncu suçlanıyor. Birine sen para aldın mı diye sormuyor? Böyle şike mi olur? Futbolcuları çağıracak, sen parayı aldın mı, almadın mı diyeceksin. Kanunu da sezon sonunda koyacaksın. Ama amaç kanunu uygulamak değil. Bizi hapse attıracak bir şey yaratmaktı. Fenerbahçe’de başarılı olunsaydı diğer operasyonlar gelecekti. En son 15 Temmuz geldi. Memleket elden gidiyor dedik. 14 Şubat 2012’de söyledim ben bunu. Bunlar 50 bin kişi ile ihtilal yapacaklar dedim, güldüler.”Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazdığını da anlatan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Kimse bizim yazdıklarımızı okumuyor! Mehmet Berk bana, ‘Tayyip Bey’e Hakan Fidan ile uzanacaklar’ dedi diye yazdım” ifadesini kullandı.Bugün başlayacak davaya dönen Yıldırım, “Bu mahkemeye Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe diye insanlar bakarsa yanılgıya düşerler. Bu cumhuriyetin davasıdır. Çünkü onlar bunu ele geçirmeye çalıştılar. Bizim konumuz örgütün belini kıracak şekle getirmek... Yoksa Fenerbahçe’yi ele geçirip ne yapacak? 15 Temmuz bunu gösterdi. Adamlar Fener’i ele geçirse, basının belli bir kısmını halletseydiler, 15 Temmuz’a gerek kalmayacaktı. Bu başarısızlıklardan dolayı 15 Temmuz gerçekleşti. 15 Temmuz silahlı bir örgüt operasyonudur. Bunu da askere yaptırdılar. Adamlardaki cürete bak. Onu koruyanlar bizim adamımız diyorlar. Daha önce bu konu için zaten gladio demiştik” dedi.3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe’de bu olayda hapis yatan, mahkemeye giden herkesin avukat paralarını cebinden ödediğine dikkat çeken Aziz Yıldırım, “Türkiye’de Bochum dosyası var. Esas şike orada... Bochum dosyasında maç üzerine bahis oynanmış. İçinde kimlerin olduğu önemli değil. İddia oynanmış, hiçbir işlem görmüyor. Biz yeni bir operasyonla yeni bir kanunla yargılanıyoruz” diye konuştu.FETÖ ile Cumhurbaşkanı dışında kimsenin uğraşmadığına vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı, “Şike davasından kurtulanlar onların avukatlarını kullanıp kurtulmuşlardır. Bunun lamı cimi yok. FETÖ’den şikayetçilerse davaya müdahil olmaları lazım. Korkmak yok. Bu davada mağdur olanlar samimilerse, hepsinin Silivri’ye gelmesi lazım. Mücadele evde oturarak yapılmaz. Biz ülke için mücadele ediyoruz. Bize kim şikayet et dedi. Etmesek ne olacak? Ama biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Müşteki pozisyondaki isimler gelip davacı olmuyorlar. Herkes korkuyor. Kolay değil bu işler. Ben 40-50 senede kurulmuş bir örgütle mücadele ediyorum. Ben bırakayım mücadeleyi, Tayyip Bey de davayı bıraksın. Kimse mücadele etmez ondan sonra. Mahkemede memleketi sattınız diyeceğim” yorumunu yaptı.Kanunsuz bir şey istemediklerini de özellikle dile getiren Aziz Yıldırım, “Adamları mahkum edin hapse atın demiyoruz. Suç işlemişlerse ceza alsınlar diyoruz. Hukukun üstünlüğü vardır. Biz buna inanıyoruz. Verilen karara saygı duyacağız. Burada 3 Temmuz yeniden konuşulmayacak. Burada bir örgüt davası var. Bu kapsamda görülecek. Sportif bir durumu yok. Trabzon ’un da diğer bütün kulüplerin, vatandaşların bu davaya sahip çıkması lazım. Enerjimizin çoğu bu mücadele ile geçiyor, kulüp yönetmekle değil. Ama gözüken bir destek yok” diye konuştu.Türk sporuna, Türkiye’ye çok şey verdiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Bunun karşılığında da hapishane gördük” diye konuştu.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün bu ülkeye çok şey verdiğini, kendilerinin de bunun karşılığında hapiste yattığını belirtti.Yıldırım, “Bir sene yattık, çıktık diye düşünüyorlar. İki sene kafayı toparlayamadık. Hazmedemiyorsun bi kere... Türk sporuna bu kadar yardım eden insanlara bunların yapılması düşündürüyor. İlk stadı biz yaptık. Para, pul yokken yaptık. Devletin yapmaya niyeti yoktu. Biz yapınca devlet her yere stat yapmaya başladı. Tesisler yaptık, salon yaptık. Herkesin Türkiye’de önünü açtık. Bunun karşılığında hapse girdik. Şike yapmışız diye. Aklımızdan geçen bir şey için yargılandık. Bizim için yazılanlara bakarsak diğer kulüpler 10 katını yapmıştır. Hiçbir şey yok ki... Eskişehir ’in kadrosunu öğrenmişiz. Bu suç mu? Böyle şey olur mu? Gazeteciler bile biliyor bunu. Futbolda, sporda olan şeyler. Para verdiniz diyorlar. Polisimiz bu paraları bulamıyor mu? Yok” dedi.Yıldırım şöyle devam etti:Bizi üzen şu... Fenerium’u yarattık. Amatör şubelere önem verdik. Sıfırken, Avrupa’da şampiyon yaptık. Kadın voleybolda şu anda Vakıf, Eczacı var. Daha önce de vardı. Ama mücadele yoktu. Fenerbahçe girdi, Avrupa Şampiyonu oldu. Sonra onlar da oldu. Vakıf salon yaptı? Niye yaptı? Mecbur oldular. Erkek baskette Avrupa’yı salladık. Kadınlar da final-four’a kalıyordu. Türkiye’de 11 sene şampiyon oldu. Geldiğimizde kapatılıyordu bu branş. Yani Fenerbahçe bu ülkeye çok şey verdi. Biz de bunun karşılığında hapishane gördük.”FETÖ terör örgütünü anlatan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:“Örgütün varolduğunu daha önce de biliyorduk, duyuyorduk. İnsanlar anlatıyorlardı. Hizmet hareketi, şu şirketleri var diyorlardı. Ama ne diyorlardı, alnı secdeye gittiği için zarar gelmez diyorlardı. 15 Temmuz’da gördük ki insanların kötü olmasının namaz kılmayla ilgisi yok. Namaz kılan da kötü oluyor. Hapisten çıktıktan sonra geldiler, ‘Sizin olayınızda biz yokuz’ dediler. Bizden Türkçe Olimpiyatları için stadı istediler. Veremeyeceğimizi söyledik. 1998’de de geldiler, Fetullah Gülen’in mahkemesi varmış, orada yardım istediler. Yapamayacağımı söylemiştim. Tanıyordum komutanları... Ben dostlarıma ricada bulunamam dedim. Ben altı yıl 3 ay ceza aldım ve onayladılar. Ben Türkiye’ye geldim ama bunu yapanlar kaçıyor. Bu çok önemlidir. Devlete ihanetten daha büyük suç var mı?”Futbol Federasyonu içinde de FETÖ’cülerin bulunduğunu yineleyen Yıldırım, şöyle konuştu:“Dışarıda Kuddusi Müftüoğlu, FETÖ’cü deniyor. Ama federasyon öyle demiyor. Yaptıkları şeyi söylemiyorlar. Federasyon, bütün kimlikleri gönderdiklerini ve çalışanları incelettiklerini iddia etti. Bu yalan... Adım gibi biliyorum. Attıkları insanların bazıları FETÖ’cü değil. Bunun altına soktular ve kendi yandaşlarını aldılar. Ama FETÖ’cü olarak bilenen bazı isimler kurullarda görevli hala. Yakında ortaya çıkar hepsi. Kumpas başvurusunu yaparken isim yazmadık. Araştırma şirketimiz yok bizim. Dosyada gördüğümüz olayları yazdık. İsimlerin bazılarını kendileri de biliyorlar ve örtpas ediyorlar. Ellerinde patlayacak ama başlarını ağrıtacağım. UÇK’yı inceleyin, yarısı FETÖ’cüdür. Şu an bile... Temizlik yapıyoruz diyorlar ama hala dolu.”Bütün her şeyin organize olduğunu, Türk basınının da çok iyi kullanıldığını söyleyen Yıldırım, “Ekrem Dumanlı’yı lider olarak çıkardılar. Basındaki bazı duayen isimler de buna saygı gösterdi. Basın, kamuoyunu uyuttu. Yalan yazarak anlattı. İnsanları görmeme pozisyonuna soktular. Ve 15 Temmuz’u getirdiler” dedi.Kalkışma gecesini de anlatan Fenerbahçe Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz’da çok kötü hissettim. Gerçekten ‘gidiyoruz’ dedim. Hemen öğrendim olayı. Telefon geldi, ‘Fetullahçılar kalkışma yapıyor’ dediler. İnşallah başarılı olmazlar dedim. Ülkede çok karışıklık olurdu. Kim bastırdıysa bastırdı. Allah onlardan razı olsun. Hepimiz bir karanlığa giderdik. Ucuz atlattık.”40-50 senede kurulan örgütün 6 ayda tamamen yok olmayacağını da dile getiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Ben döndüm demek yok. Her şeyi yap, döndüm de... Döneceksen Mevlana’ya dön! Döndük diyenlerin tersine dönmeyeceği ne malum. 17-25 Aralık’tan önce olanların da hesap vermesi lazım. Türkiye’de böyle örgütlerin yeşermesini istemiyorsak herkes hesap verecek” yorumunu yaptı.Trabzonspor ile yaşadıkları dava sürecini de anlatan Aziz Yıldırım, CAS’taki davada kararın mart ayında verileceğini açıkladı. Yargıtay’daki davanın bitmediğini, 5 senedir devam ettiğini anlatan Yıldırım, “Bitsin artık... Herhalde çok işleri var. Millet biz bitsin istemiyoruz zannediyor. Bitsin de elimiz güçlensin” diye konuştu.Şikede kumpas davasında hakim ve savcıların bulunmamasına da açıklık getiren Aziz Yıldırım, “Onlar özel olarak soruşturuluyor. HSYK soruşturmalarını yapıyor. İkinci bir dosya orada açılacak. Medya ve federasyon ayağı var bir de bu durumun... Futbol alanı ile ilgili bir çalışma var” açıklamasını yaptı.Kendisi için askere yakın olduğunun konuşulduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, “Hayatım boyunca askeri hiçbir ihale almadım. Olsa söylerdim. Çekinmeden konuşan bir adamım” dedi.“Futbolda şikede kumpas” olarak adlandırılan dava bugün başlıyor. FETÖ’nün “futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 15’i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda başlanacak.Terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu davada, İlhan İşbilen, Şerif Ali Tekalan, Suat Yıldırım, İhsan Kalkavan, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında “Örgüt kurmak veya yönetmek”, “silahlı terör örgütü üyeliği”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “usulsüz kayıt altına alma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “resmi belgede sahtecilik”, “iftira” suçlarından 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor.SKORER