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Başkan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Başkan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi.17381
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:50:00

Fenerbahçe Külübü Başkanı Aziz Yıldırım'a PFDK ceza kesti.

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'Sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kulrulu'na sevk edildiği bildrildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 12.01.2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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