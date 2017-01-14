Başkan Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
'Sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kulrulu'na sevk edildiği bildrildi.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 12.01.2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
DİĞER HABERLER
Olcay, Trabzon taraftarından özür diledi
Ersan Gülüm'ün alacağı ücret belli oldu
Eski oyuncusu Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a dönmesi kulüpte sevinç yarattı.
Arda Turan teklifi kabul etti! Çin'e gidiyor
İşte Reina katliamını öven hakemin cezası
Reina katliamını öven hakem Süleyman Belli hakkında karar verildi.