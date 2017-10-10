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Başkan Aziz Yıldırım, sıkıyönetim getirdi

Başkan Aziz Yıldırım, sıkıyönetim getirdi.17381
  • Giriş : 10.10.2017 / 15:36:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sıkıyönetim getirdi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı heyecan sardı. Yıldırım, Ali Koç'un 2018 yılında yapılacak seçimler için adaylığını resmen açıklaması üzerine harekete geçti.   

Yıldırım'ın, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağı, yönetime alacağı isimlerle şimdiden temasa geçtiği, önümüzdeki sezonun transfer planının bile hazır olduğu öğrenildi.

Başkan'ın Akhisar yenilgisi sonrası kulüpte de adeta sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Yıldırım'ın özellikle bu hafta başından itibaren yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardığı, Yeni Malatyaspor ile bu hafta Kadıköy'de oynanacak maçta kayıp verilmemesi ve ardından deplasmanda yapılacak Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Başkan Yıldırım'ın, teknik kadroyla da sürekli görüştüğü ve moral verdiği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın özellikle lider Galatasaray'dan alınabilecek 3 puanla, zirveyle puan farkının kapanacağını hesap ederek, kulüpte adeta alarm verdiği belirtildi.

Mayıs seçimine en güçlü şekilde katılmayı hesaplayan Yıldırım, Futbol takımının da başarılı olması için çaba gösteriyor.

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