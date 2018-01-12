Başkan'dan Arda Turan için ilk yorum geldi
İBB Meclisi Başkan Vekili olan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.
İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.
HABERTURK
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