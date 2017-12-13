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Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan buluştu!

Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan buluştu!.14988
  • Giriş : 13.12.2017 / 20:30:00

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Arda Turan'ın hangi takıma transfer olacağı netleşiyor.

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Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Turan, Dursun Özbek ve Cenk Ergün İstanbul'da transfer için görüşmelere başladı.

Görüşmeden çıkacak sonuca göre Arda Turan bu durumu Barcelona yönetimine iletecek. Galatasaray dışında Monaco ve Arsenal de Arda Turan'ı isteyen kulüpler arasında...

Barcelona'dan Kış transfer döneminde ayrılması beklenen Arda Turan, bu sezon kulübüyle herhangi bir resmi maçta oynamadı.

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