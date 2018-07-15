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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü.26247
  • Giriş : 15.07.2018 / 07:56:00

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde de bulunuldu.

Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşmanın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, İdlib'de olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz'daki Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.

İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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