Facebook Twitter Rss

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!.15790
  • Giriş : 14.06.2018 / 17:58:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bayram mesajını yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında herkese sağlık, mutluluk diledi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Fikret  Orman, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği,  milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin  uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine  yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı  güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik beraberliği için son derece  önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek  dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

ŞAMPİY10

AK Partililere saldırdılar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ve Demba Ba'nın yeni takımına imzayı attı!

Ve Demba Ba'nın yeni takımına imzayı attı!

Tecrübeli oyuncu Demba Ba'nın yeni takımı nihayet belli oldu.

Altınordulu Berke, Fenerbahçe'ye geliyor

Altınordulu Berke, Fenerbahçe'ye geliyor

Altınorduspor'da oynayan Berke Özer, Fenerbahçe'ye geliyor.

 

UEFA, Galatasaray için kararını açıkladı

UEFA, Galatasaray için kararını açıkladı

Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray için kararını bu akşam açıklayacağını söylemişti.

İran-Fas maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

İran-Fas maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

İran-Fas maçını FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

 

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Golcü oyuncu Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya