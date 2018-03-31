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Başkan Özbek, Tudor'a G.Saray'a dava aç demiş!

Başkan Özbek, Tudor'a G.Saray'a dava aç demiş!.15706
  • Giriş : 31.03.2018 / 17:42:00

Eski Galatasaray Başkanı Özbek'in Tudor'a G.Saray'a dava açmasını söylediği iddia edildi.

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Sepet Beşik

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Özbek'in takımın eski teknik direktörü Tudor'a G.Saray'a dava açmasını söylediği iddia edildi.

20 Ocak'taki erken seçimde koltuğu Mustafa Cengiz'e kaptıran Özbek, devir teslim töreninden önce kulüpten alacakları için 5.5 milyon TL'lik, 12.5 milyon euroluk ve 7 milyon dolarlık üç senet tahsis etmiş ve de Sarı-Kırmızılılar'ın B grubu hisselerine temlik koydurarak, yeni yönetimi bir hayli zor durumda bırakmıştı. Özbek, Başkan Cengiz'in tüm çağrılarına rağmen temlikleri kaldırmadı.

Bu olay gündemdeki sıcaklığını korurken, geçtiğimiz günlerde eski teknik direktör Igor Tudor da Galatasaray'dan alacakları için kulübe 1.5 milyon euroluk tazminat davası açmıştı.

UEFA'yla finansal anlamda başı dertte olan Sarı-Kırmızılılar, bu durum karşısında ne yapacağını şaşırırken camiaya yakın isimlerden şok bir iddia ortaya atıldı. Kulübe alacakları için dava açan Igor Tudor'a bu aklı eski Başkan Dursun Özbek'in verdiği ileri sürüldü.

zbek'in Y. Malatyaspor yenilgisinin ardından ipini çektiği Tudor'u aradığı ve Hırvat Hoca'ya "Alacakların için dava aç" dediği iddia edildi. Tudor'un da Özbek'le yaptığı bu görüşmeden sonra Sarı-Kırmızılılara tazminat davası açtığı belirtildi.

Özbek'in bunu yapmasındaki amacın, Mustafa Cengiz yönetimini zor durumda bırakmak istemesi olduğu öne sürüldü. Özbek'in takımı kendi otelinde konaklatarak kulübe fatura kestiği de ortaya çıkmıştı.Dursun Özbek Tudor'a dava aç demiş!

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