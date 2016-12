Başkan Özyavuz'dan yeni yıl mesajı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 2017 yılının; tüm dünya için huzurlu, sağlıklı, bereketli ve mutluluk içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.Özyavuz, yayınladığı yeni yıl mesajında, 2016 yılının ülkemiz için zor bir yıl olduğunu belirtti. Yıl boyunca verilen zorlu mücadelelerin ardından 2017 yılına yeni umutlarla girildiğini ifade eden Özyavuz, “Dış destekli bölücü ve riyakâr ihanet şebekelerine, 15 Temmuz günü cezalarını önce Allah, sonra da Büyük Türk Milleti verdi. Bu millet, ülkesi ve milleti ile bir bütün olduğunu dünya kamuoyuna kanıtlayarak, hainlere haddini bildirdi. Her Türk vatandaşı iyi bilmelidir ki bütün zorluklar, iman kuvveti ile aşıldı” dedi.Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir” sözüne de yer veren Özyavuz, şöyle devam etti:“Türkler, ulaşabildikleri her yerde, dünyanın dört bucağında ızdırap çeken, ezilen, zulüm gören milyonlarca kişiyi korumuş ve oralarda hak ve adaletin temelini atmıştır. Bu çerçevede; Suriye ve Irak’tan ülkemize gelenleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Büyük Türk Milleti hiçbir ayrım yapmadan kucaklamıştır. İşte bu nedenle Türk yöneticileri, her yerde kurtarıcı olarak karşılanmışlardır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimizi, emniyet mensuplarımızı ve cümle vatan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anarken, hasta ve yaralılara acil şifalar dilerim. Cenab-ı Allah, milletimize, 2016 yılında yaşadığı olayların benzerini bir daha yaşatmasın.”Aynı zamanda Kıbrıs gazisi olan Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yeni yıl mesajını, “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle tamamladı.