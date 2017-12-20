Başkan Tuna, Ankaralılara müjdeyi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşları sevindirecek haberi verdi. Tuna, ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam gelmeyeceğini müjdeledi. Başkan ayrıca otopark sorununa de değindi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraylı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız." açıklamasında bulundu
TRT
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