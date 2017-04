Başkan Tutal'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Tutal, emeğiyle hayatını kazanan ve alın teri dökerek üreten , üretilenle ülkenin ekonomik anlamda kalkınmasında büyük rol oynayan işçi ve emekçi çalışanların sosyal ve ekonomik hayata kazandırdıklarının önemli olduğunu kaydetti.Yaşamın her alanında temizlik, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi,oyun alanları , parklar, alt yapı, ulaşım kısacası her alanda işçilerin alın teri ve emekleri vardır diyen Başkan Tutal;" 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü'nün toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal birlikteliğin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum. Bizler alın terinin önemini bilen, insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin savunucularıyız.Hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha huzurlu,hak ve hürriyetlerine saygı duyan özgürce yaşanabilen bir Türkiye için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir.İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz.Peygamberimizin de dediği gibi işçinin alın teri kurumadan ücreti ödenmelir. Her türlü şartta emek evren işçi kardeşimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz belediye olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.Bu duygu ve düşüncelerle işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum" dedi.