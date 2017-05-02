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Başkan Tutal'dan 1 Mayıs'ta baklavalı kutlama

Başkan Tutal'dan 1 Mayıs'ta baklavalı kutlama.31746
  • Giriş : 02.05.2017 / 10:41:00

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını Seydişehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte kutladı.

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Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan asfaltlama ekibine tatlı ikram etti.

Başkan Tutal, Kızılcalar Mahallesinde asfaltlama çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle görevi başında çalışan işçilerin günlerini kutladı.

Üç yıllık süreçte hep birlikte birçok çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Bu sorumluluğu Seydişehir  halkına karşı taşıyoruz. Çünkü hemşehrilerimiz bize güveniyor, bizden çok şey bekliyor. Emeğe ve alın terine saygı içinde görevimizi yerine getiriyoruz Ben en üst kademeden , en alt kademede tüm çalışanlarıma teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyorum” dedi.

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