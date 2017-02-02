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Başkan Tutal, radyo programına konuk oldu

Başkan Tutal, radyo programına konuk oldu.13330
  • Giriş : 02.02.2017 / 12:00:00

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de yayın yapan yerel bir radyo kanalının canlı yayın konuğu oldu.

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Yapımcı ve yönetmenliğini Ömer Yaylalı'nın  yaptığı, Seydişehir Fm  canlı yayın programında 2014 Yerel Seçim çalışmaları sonrasında , Seydişehir'de hayata geçirilen projeler ve çalışmalar konuşuldu.

Program sırasında Whatsaap ihbar hattı ve mail yolu ile bağlantı kuran vatandaşların  sorularını yanıtlayan Tutal, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri de değerlendirdi.

Ömer Yaylalı'nın sunduğu programda Büyükşehir Belediyesi  yasasıyla birlikte değişen uygulama  ile  55 mahallenin sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Başkan Tutal;" Seydişehir belediyesi devir aldığımız  günden bu güne kadar amacımız Seydişehir halkına yakışır hizmet vermenin yanında kalıcı eserler bırakmak olmuştur. Çok şükür güzel çalışmalar yaptık. Arıtma tesisimiz tamamlanmak üzere Mart 2017’de işletmeye açılacaktır. Arıtılan su tarımsal sulamada kullanılacaktır. Seydişehir ve mahallerinde 17 park yaptık. Göreve geldiğimizde 40 tane projemiz vardı. Bunlardan üç adet iddialı olduğumuz projemiz vardı. Kuğulu Vadisi Projesi ve Seydişehir’in kurucusu Seyyid Harun Veli Hazretleri’nin türbesi ve civarının eski cazibesine kavuşması için çalışmalarımızın birçoğu tamamlandı. Termal su konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil alan çalışmalarının yanı sıra her mahallemizde iyileştirmeler yaptık. Cadde düzenlemeleri  gerçekleştirdik. Sosyal belediyeciliğin ön plana çıktığı günümüzde sosyal projelere önem verdik. Bakıma muhtaç ailelerimize, yaşlılarımıza elimizden geldiğince her konuda hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz içinde etüt merkezi çalışmalarımız sürüyor. Sportif faaliyetlerde önde olan ilçelerden birisiyiz.Kardeşce bir ortam oluşturduk. İlçemizdeki tüm sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Seydişehir’in hem fiziksel, hem de ticaretini canlandırma adına hizmetlerimiz ve yatırımlarımız devam edecektir. Daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediğimiz Seydişehir’i bölgemizde ve ülkemizde bir turizm merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Amaçlarının  Seydişehir halkına yakışır hizmet vermenin yanında kalıcı eserler bırakmak olduğunu kaydeden Başkan Tutal, Yaklaşık 2 saat süren programda yapılan proje ve çalışmaları anlatarak  Seydişehir'in gelişimi ve daha modern bir hale gelmesi için projelere devam edeceklerini kaydetti.

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