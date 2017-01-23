Başkan Tutal, voleybolcuları kutladı

Giriş : 23.01.2017 / 12:07:00

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Voleybol 1. liginde mücadele eden Düzce Spor ve Bursa Tofaş voleybol takımlarını yenerek galibiyet elde eden Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybolcularını tebrik etti.