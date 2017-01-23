Başkan Tutal, voleybolcuları kutladı
Başkan Tutal, voleybol liginde mücadele ettiği Düzce Spor ve Bursa Tofaş Voleybol takımını kendi sahasında yenerek galibiyet elde eden Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ile birlikte oldu.
1 .Ligde mücadele eden Seydişehir Belediyesi Voleybol takımı kendi sahasında yaptığı dokuz maçtan ,sekizini galibiyetle sonuçlandırarak ligde sekizinci sırada yer aldı.
Seydişehir'de alınan galibiyetler sonrası kulüp yönetimini , teknik ekibi ve oyuncuları kutlayan Başkan Tutal;"Biz her işimizde ekibimizle ve halkımızla başarıya ulaşıyoruz.Seydişehir Belediyesi Voleybol takımı aldığı bu galibiyet iyi bir ekip olduğunu ve başarılı bir takım olduklarını gösterdi. Bizler her alanda olduğu gibi sporda da ilçemizin hak ettiği noktalara gelebilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Ben takımımızın sezonu iyi sıralarda bitireceği inancını taşıyorum. Voleybol takımımızı yanlız bırakmayan taraftarlarımıza ,sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" dedi.
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