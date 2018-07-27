Başkanlar Fikret Orman ile Ali Koç anlaştı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vincent Janssen konusunda ezeli rakip Fenerbahçe'nin başkanı Fikret Orman ile anlaştı.
'Beşiktaş Vincent Janssen'i istiyor.' haberleri üzerine telefona sarılan Orman'ın Koç'a Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini söylediği öğrenildi.
Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi.
Koç da aynı şekilde Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacalarının garantisini verdi.
STAR
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