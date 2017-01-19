Başkanlık için gençli 'evet' diyor
2 Nisan 2017 tarihinde yapılması beklenen Referandum için gençlik çalışmalara hızla başladı.
İl Gençlik Koordinasyonunda sürdürülen 31 ilçe yönetim kurulları ile birlikte sürdürülen "SYK" (Sandık Yönetim Kurulu) Projesi ile Her Sandık başındaki gençlerle bir araya gelinerek Başkanlık için geniş kapsamlı bilgi verilip Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’in mektubunu genç seçmenler ile paylaşıyor.
Ak parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik; Güncel siyasi oyların değerlendirmesini ve çok fazla karşılaşılan soruların cevaplarını yanıtladı. Ayrıca sandıkta gençlerin etkisinin güçlü olacağını ve gençlerin sandık başında alacağı kararların önemine değindi.
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