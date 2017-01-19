Facebook Twitter Rss

Başkanlık için gençli 'evet' diyor

Başkanlık için gençli 'evet' diyor.19553
  • Giriş : 19.01.2017 / 15:09:00

Ak Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik’in Öncülüğünde Gençlik Başkanlığa "EVET" dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2 Nisan 2017 tarihinde yapılması beklenen Referandum için gençlik çalışmalara hızla başladı.

İl Gençlik Koordinasyonunda sürdürülen 31 ilçe yönetim kurulları ile birlikte sürdürülen "SYK" (Sandık Yönetim Kurulu) Projesi ile Her Sandık başındaki gençlerle bir araya gelinerek Başkanlık için geniş kapsamlı bilgi verilip Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’in mektubunu genç seçmenler ile paylaşıyor.

Ak parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik; Güncel siyasi oyların değerlendirmesini ve çok fazla karşılaşılan soruların cevaplarını  yanıtladı. Ayrıca sandıkta  gençlerin etkisinin güçlü olacağını ve gençlerin sandık başında alacağı kararların önemine değindi.

Anayasayı bu hali kabul etmemiz mümkün değil!

Başkanlık, Türkiye'yi şahlandıracak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Bizi kıskanıyorlar

Erdoğan: Bizi kıskanıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ ve Gök neden el ele tutuştu?

Bekir Bozdağ ve Gök neden el ele tutuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP'li Levent Gök'ün el ele tutuşmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kısa açıklama

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kısa açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.

Demirtaş'a Erdoğan'a hakaretten hapis

Demirtaş'a Erdoğan'a hakaretten hapis

Demirtaş'a Erdoğan'a hakaretten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verildi.

 

CHP'li Nazlıaka'ya büyük şok!

CHP'li Nazlıaka'ya büyük şok!

Aylin Nazlıaka'nın ihracının iptali için açtığı davadan ret cevabı geldi.

Gökçek: Parsel parsel satmadım

Gökçek: Parsel parsel satmadım

Bülent Arınç'ın ilgili iddiası hakkında Melih Gökçek bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya