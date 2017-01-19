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Başkanlık, Türkiye'yi şahlandıracak

Başkanlık, Türkiye'yi şahlandıracak.14072
  • Giriş : 19.01.2017 / 15:11:00

"Düşünce Ekseni"nde konuşan yazar Sevda Türküsev, "Türkiye başkanlık sistemiyle şahlanacak, Türkiye önderliğinde İslam birliği kurulacak" dedi.

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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği  "Düşünce Ekseni" programının bu ayki konuğu Yazar Sevda Türküsev oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Türküsev, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum üzerine değerlendirmeler yaparak,  başkanlık sistemine dair düşüncelerini dile getirdi.

15 TEMMUZ BAZILARI İÇİN BİR FRAGMANDI

Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir istiklâl mücadelesi verdiğinin altını çizen Türküsev, "Bazı zihniyetlere bakıyorum, sanki bu ülkede 15 Temmuzlar yaşanmadı, sanki bu ülkede hiç 28 Şubatlar yaşanmadı, sanki bu ülkede başörtülü kızlar yerlerde sürüklenmedi, eğitim hakları ellerinden alınmadı. Bizi cidden aptal zannediyorlar. Şu anda Türkiye bir istiklâl ve istikbal mücadelesi veriyor. Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. 15 Temmuz'da yaşananlar bazıları için bir fragmandı, filmin tamamını yaşatmasını da bilir bu millet ama Allah bir daha bize yaşatmasın" diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE İSLÂM BİRLİĞİ KURULACAK

Türküsev, konuşmasının sonunda özetle şunları söyledi:

"Bu hizmetleri dindar olmayan bir Cumhurbaşkanı yapmış olsaydı, ABD'ye başkan yapmışlardı. Bu ülkenin çoğunluğunun muhafazakâr olduğunu unutuyorlar. Dişimizi sıkmazsak, 80 yıl öncesine döneriz. Referanduma kadar uğraşacaklar bizimle, halkın üzerine oynuyorlar. Başkanlık, Türkiye'yi şahlandıracak. Türkiye'nin önderliğinde İslâm birliği kurulacak."

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